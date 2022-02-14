Вышедших из тюрьмы россиян захотели обязать устраиваться на работу

Освободившихся после отбытия наказаний по тяжким статьям обяжут искать работу. Соответствующий законопроект сейчас готовит МВД. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании рабочей группы в Госдуме выступила представитель ведомства Лариса Плотникова.

Она пояснила, что эту меру хотят применять к освободившимся осужденным, которые остаются под административным надзором.

«Мы предлагаем проработать <…> вопрос необходимости установления поднадзорным лицам административного ограничения в виде обязательного трудоустройства», — заявила Плотникова.

Также она отметила, что МВД предложило законодательно закрепить право на отслеживание перемещения бывших осужденных по тяжким статьям через камеры с распознаванием лиц. Кроме того, ввести запрет для бывших осужденных на использование интернета на срок, который человек остается под надзором полиции.

Административный надзор применяют для вышедших на свободу после отбытия наказаний по тяжким статьям, в том числе к рецидивистам. Цель ограничений — пресечь повторное нарушение. Обычно для освободившихся вводят комендантский час, запрещают покидать город или район, где они живут, а также вводят запрет на массовые мероприятия.

С предложением ввести специальную службу помощи для заключенных для их скорейшего возвращения к нормальной жизни ранее вышел министр юстиции Константин Чуйченко. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что чуть меньше половины заключенных снова совершают преступления и возвращаются в колонии.

По словам министра, законопроект находится в стадии согласования и скоро его направят на рассмотрение в правительство. В случае одобрения документа в парламенте службы помощи заключенным появятся в колониях к середине 2023 года. Заключенные смогут получить консультации по поиску работы, дополнительному обучению, а также они получат возможность пользоваться социальными и медицинскими услугами после освобождения.