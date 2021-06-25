Вышедшего в город медведя застрелили в Красноярском крае

В Лесосибирске Красноярского края застрелили медведя, который вышел в город к людям. Жителей попросили не посещать лес в ближайшее время, так как опасность выхода диких животных в жилые районы сохраняется.

В четверг, 24 июня, в дежурную часть полиции поступило сообщение от местных жителей о медведе, гуляющем по городу. Об этом сообщили в МВД города.

Полицейские собрали поисковую группу, в которую вошли представители охотсообщества Енисейского района и Лесосибирска, сотрудники Росгвардии и полицейские. Медведя искали во дворах жилых частных домов. В результате животное нашли и застрелили.

Ранее в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу и убил подростка. Сотрудники природного парка «Ергаки» нашли и застрелили хищника. Директор парка, где произошло нападение, Игорь Грязин назвал поведение медведя аномальным. Оно могло быть связано с голодом, так как из-за холодов и медленно тающего снега животным сложно добывать корм. Сыграло роль и то, что группа проложила путь по пихтарнику вдали от официального туристического маршрута.