Общество 04 августа 2023, 20:44 Выселенных из отеля Турции детей досрочно отправят в Россию Генконсульство в Анталье: выселенные из турецкого отеля дети вылетят в Россию 5 августа Pxhere

Читать 360tv в

Группа выселенных из турецкого отеля в Кемере школьников вернется на родину в субботу, 5 августа. Детей обеспечили жильем и питанием, сообщили РИА «Новости» в Генеральном консульстве России в Анталье.

«Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповестили», — отметили в дипмиссии.

Реклама

Генконсульство принимало активное участие в разрешении ситуации. Дипломаты провели необходимые контакты со всеми сторонами, сейчас обстановка находится под контролем.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что отдых для школьников организовывал не туроператор, а индивидуальный предприниматель. Родители сообщили АТОР, что отправили детей в Турцию с билетами лишь в один конец.

Турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей. Почти сутки группа из 50 детей провела в автобусе, рассказала «360» мать одной из отправившихся в поездку девочек.