04 августа 2023, 20:44
Выселенных из отеля Турции детей досрочно отправят в Россию
Генконсульство в Анталье: выселенные из турецкого отеля дети вылетят в Россию 5 августа
Группа выселенных из турецкого отеля в Кемере школьников вернется на родину в субботу, 5 августа. Детей обеспечили жильем и питанием, сообщили РИА «Новости» в Генеральном консульстве России в Анталье.
«Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповестили», — отметили в дипмиссии.
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Генконсульство принимало активное участие в разрешении ситуации. Дипломаты провели необходимые контакты со всеми сторонами, сейчас обстановка находится под контролем.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что отдых для школьников организовывал не туроператор, а индивидуальный предприниматель. Родители сообщили АТОР, что отправили детей в Турцию с билетами лишь в один конец.
Турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей. Почти сутки группа из 50 детей провела в автобусе, рассказала «360» мать одной из отправившихся в поездку девочек.
Турция
Дети
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