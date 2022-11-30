Общество 30 ноября 2022, 19:57 Вырвать из небытия: «Ржев» Евгения Пригожина посвящён стойкости советских солдат, многие из которых до сих пор числятся

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Третьего декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного Солдата. И если официально памятной дате всего 8 лет, то скульптурной композиции Могилы Неизвестного Солдата в Москве исполнилось уже 55.

После Великой Отечественной войны было подсчитано, что 4,5 миллиона советских солдат числились пропавшими без вести. Десятилетиями поисковики отыскивали всё новые и новые захоронения, и тысячи человек были вырваны из небытия — удавалось восстановить их имена и боевой путь. Понимая, какую важную миссию выполнили погибшие, пожертвовавшие жизнью, и даже не получившие официального признания Родины, активисты выступили с инициативой учредить памятную дату, посвящённую подвигу Неизвестного Солдата. Их поддержал тогдашний руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов,отметивший,что во всём мире самое большое количество воинов, числящихся пропавшими без вести, находится на территории бывшего СССР, а потому такая дата в нашей стране всегда будет иметь особое значение.

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В 2014 году указом Президента РФ была утверждена дата, посвящённая подвигу Неизвестного Солдата. 3 декабря в качестве таковой выбрали не случайно. Именно в этот день в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду торжественно перезахоронили прах советского бойца без имени. Под стены Кремля его перенесли из братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград. В 1967 году здесь сформировали скульптурную композицию Могилы Неизвестного Солдата, которая с тех пор практически не менялась: каска, знамя и вечный огонь, ставшие Постом № 1 — главным отечественным караулом. Рядом находится аллея городов-героев и стелы городов воинской славы. В окрестностях многих из них поисковые работы продолжаются до сих пор. Общероссийская «Вахта памяти-2022» завершилась лишь в конце ноября, и ещё не все результаты собраны воедино.

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— Еще подводятся итоги по основным показателям поисковой и мемориальной работы, но мы уже можем не без гордости озвучить следующие цифры: региональным отделением «Поискового движения России» в городе Москве учтены результаты работ — обнаружены останки 975 бойцов и командиров Красной армии, 265 судьбы установлено, —рассказалпредседатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Москве Сергей Щербинин. — В течение года проходили подводные экспедиции «Разведывательно-водолазной команды» по поиску советских кораблей, погибших в водах Финского залива. Поисковиками-подводниками были обнаружены транспорты СКР «Буря» и БТЩ «Фугас», погибшие с экипажами на борту.

Он подчеркнул, что основой нашей национальной идентичности являются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. И упорная работа поисковиков, готовых в непростых полевых условиях находить давно забытых красноармейцев всё это только подчеркивает. В минувшие выходные они смогли опознать Василия Косаринова 1904 года рождения, пропавшего без вести подо Ржевом 80 лет назад. На найденных останках удалось прочитать записку с личными данными бойца, которые в одно мгновение превратили неизвестного солдата в отца семейства с богатым послужным списком.

Огромное число безымянных могил в Тверской области легко объяснимо — здесь почти полтора года велась битва за Ржев, в которой погибли более миллиона человек. Но только в 2019 году вышел художественный фильм, посвящённый этим бесконечным боям, унесшим так много жизней. Пробил стену забвения «Ржев», снятый по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Для создателей фильма «Ржев» слова Щербинина о преемственности поколений не является просто громкими словами. Дед бизнесмена несколько десятилетий назад стал героем книги Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В этом произведении ротный Евгений Пригожин был поставлен перед сложным выбором: выполнить приказ комбата или спасти часть своих людей. Экранизацией книги и стало кино, в которое авторы смогли вложить так много смыслов, образов и благодарности. Благодарности всем тем неизвестным солдатам, чьи могилы по-прежнему раскиданы по территории нашей бескрайней страны.

— Ржевские страницы — одни из самых трагичных в истории Великой Отечественной войны, —отметил режиссёр «Ржева» Игорь Копылов. — Но именно здесь наступил переломный момент, когда мы уже почти упали на дно, когда в наших солдат практически никто не верил, когда до Москвы оставалось совсем чуть-чуть… Тут, на Ржевско-Вяземском выступе, зародилась победа над страхом и собственным неверием. Это очень важный момент — когда ты перестаёшь бояться. Он дался большой ценой. Ещё хочу отметить, что Иосиф Сталин за время войны никуда не выезжал из ставки, кроме Ялты, Тегерана и ещё одного места — Ржева. Он приезжал сюда, чтобы отдать дань тем людям, которые погибли в мясорубке. Для меня Ржевская битва — трагичная, больная, но святая тема.