Общество 03 февраля 2023, 17:48 Выручку от продажи имущества украинских олигархов в Крыму направят участникам СВО Аксенов: средства от продажи украинских олигархов в Крыму передадут участникам СВО РИА «Новости»

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Доходы от продажи национализированного имущества крупных украинских предпринимателей в Крыму отправят на оснащение участников специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Абсолютно все объекты без исключения продадут в ходе торгов, это наша принципиальная позиция. Оставлять их в аренды или какие-то другие собственности мы не будем», — сказал он.

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По словам Аксенова, в первую очередь вырученные за реализацию украинского имущества деньги незамедлительно пойдут на оснащение подразделений, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной операции.

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что всего процесс национализации затронет примерно 500 объектов, относящихся к туристической и спортивной инфраструктуре, предприятиям и банкам.

Ранее Аксенов сообщил, что участники специальной операции получат землю на полуострове, распределение участков начнется уже 1 апреля.