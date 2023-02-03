03 февраля 2023, 17:48
Выручку от продажи имущества украинских олигархов в Крыму направят участникам СВО
Аксенов: средства от продажи украинских олигархов в Крыму передадут участникам СВО
Доходы от продажи национализированного имущества крупных украинских предпринимателей в Крыму отправят на оснащение участников специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Абсолютно все объекты без исключения продадут в ходе торгов, это наша принципиальная позиция. Оставлять их в аренды или какие-то другие собственности мы не будем», — сказал он.
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По словам Аксенова, в первую очередь вырученные за реализацию украинского имущества деньги незамедлительно пойдут на оснащение подразделений, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной операции.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что всего процесс национализации затронет примерно 500 объектов, относящихся к туристической и спортивной инфраструктуре, предприятиям и банкам.
Ранее Аксенов сообщил, что участники специальной операции получат землю на полуострове, распределение участков начнется уже 1 апреля.
Крым
Специальная военная операция РФ на Украине
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