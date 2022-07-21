Выручка ресторанов, баров и кафе Москвы выросла на 64%

Московский общепит в июне заработал 46,6 миллиарда рублей. Это на 64,4% больше, чем год назад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он связал это с популярностью внутреннего туризма и эпидситуацией, сообщили на сайте мэрии.

Самый прибыльный для общепита месяц обычно декабрь, но в этом году ситуация изменилась. В июне ежемесячный оборот превысил показатели конца прошлого года на 5,6%. В целом за первые полгода выручка ресторанов, баров и кафе составила около 244,5 миллиарда рублей — на 39,5% больше, чем год назад, и вдвое больше 2020 года.

«По сравнению с июнем прошлого года обороты выросли на 64,4%. Такая динамика связана главным образом со стабилизацией эпидемической ситуации в Москве и ростом внутреннего туризма», — объяснил Владимир Ефимов.

При этом средний чек с начала года вырос незначительно, на 6,5%. Если в январе клиенты тратили за один раз 650 рублей, то в июне – 692 рубля.

В 2022 году Россию покинули некоторые крупные сети общепита, в том числе Starbucks, который выкупил ресторатор Антон Пинский, и McDonald’s, переименованный во «Вкусно — и точка».