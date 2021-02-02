Выручка развлекательных заведений Москвы выросла вдвое после снятия ограничений

Столичные развлекательные заведения в первые выходные после снятия ограничений на работу ночью заработали больше, чем в докоронавирусные времена. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Всего в столице [сейчас] работает 68 ночных клубов. Большая часть из них открылась в первые выходные после снятия ограничений. Ряд баров, ресторанов, кафе и других заведений общепита, которые работали в столице до 23:00, продлил свою работу. В этот уикенд доход ночных заведений вырос от 30 до 70% от показателей до пандемии», — приводит ТАСС слова Немерюка.

Он отметил, что выручка московских рестораторов и владельцев клубов может уже в феврале вырасти до 80% от той, что была до ввода ковидных ограничений. Немерюк напомнил, что в заведениях по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в России после того, как в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Власти Москвы решили с 27 января снять ряд ограничений, которые действовали несколько месяцев.