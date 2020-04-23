Выручка Delivery Club выросла в два раза во время пандемии

«В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам первого квартала 2020 года до 1,82 миллиарда рублей. Выручка в 2,1 раза превышает показатель первого квартала 2019 года (881 миллион рублей)», — заявили представители сервиса.

За март Delivery Club выполнил 3,78 миллиона заказов.

Компания планирует доставлять безрецептурные препараты в партнерстве с сервисом «Все аптеки» Mail.ru Group.