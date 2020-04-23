    23 апреля 2020, 13:42

    Выручка Delivery Club выросла в два раза во время пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Delivery Club, сервис по доставке еды, рассказал, что выручка выросла в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Такое изменение связывают с пандемией коронавируса. Об этом сообщило RNS.

    «В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам первого квартала 2020 года до 1,82 миллиарда рублей. Выручка в 2,1 раза превышает показатель первого квартала 2019 года (881 миллион рублей)», — заявили представители сервиса.

    За март Delivery Club выполнил 3,78 миллиона заказов.

    Компания планирует доставлять безрецептурные препараты в партнерстве с сервисом «Все аптеки» Mail.ru Group.