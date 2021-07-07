Число банкротств резко выросло среди россиян

За первое полугодие 2021 года суды признали несостоятельными 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Этот показатель в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Такие данные, как сообщила газета «Известия», привел «Федресурс».

При этом новой внесудебной процедурой избавления от долгов на сегодняшний день воспользовались чуть больше четырех тысяч россиян.

Рост дефолтов среди жителей России объясняют все большей информированностью населения о легальных способах списания финансовых обязательств, а также влиянием кризиса из-за коронавируса. К концу года, как уверены специалисты, число банкротов может вырасти до 280 тысяч.

В России впервые забрали единственное жилье у человека, признанного банкротом. Мужчина задолжал кредиторам около 21,4 миллиона рублей. Мужчину признали банкротом в 2018 году. Уже в следующем году кредиторы вновь обратились в суд с предложением заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра.

Суд решил, что это справедливое решение, поскольку мужчина холост и не имеет детей. Так, житель Екатеринбурга лишился квартиры площадью 150 квадратных метров. Ее продали на торгах за 8,25 миллиона рублей.