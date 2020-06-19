Выросло число россиян с неполной занятостью

Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков связал это с ограничениями по коронавирусу. Он уточнил, что «вернуться к прежним цифрам, конечно, будет непросто, потому что предприятия на протяжении длительного времени не имели доходов», но все же «в данных Росстата за сентябрь по итогам работы в августе, скорее всего, можно будет наблюдать показатели, сходные с прошлогодними».