Долги россиян за теплоэнергию выросли на 12%

С 1 января по 1 февраля текущего года долг потребителей за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) вырос на 28,7 миллиарда рублей, то есть примерно на 12%.

Теперь долг составляет 237,9 миллиарда рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Главными нарушителями оказались управляющие компании, малый бизнес и население. На ухудшение показателей, как считают в отрасли, повлияла рекордно холодная зима, а также кризис из-за коронавируса. Последнее привело к снижению платежеспособности населения. Массовые невыплаты могут поставить под угрозу надежность теплоснабжения в стране.

Выходом из ситуации может быть, в том числе, введение контроля за своевременностью и полнотой оплаты тепловой энергии организаций, а также адресных мер поддержки отдельным категориям людей по оплате ЖКУ с условием перечисления субсидий на счета РСО, считают эксперты. Проблему можно было бы также решить при помощи рассрочек для населения на оплату. Кроме того, вопрос несвоевременной и неполной оплаты жилищными организациями тепловики могут решить, перейдя на прямые договоры с собственниками помещений в домах.

Ветеранов Великой Отечественной войны предложили освободить от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. Все имеющие долги за ЖКХ в таком случае нужно будет полностью списать. С таким предложением выступил благотворительный фонд «Сердце лидера». Организация считает, что такая мера поможет поддержать материально положение ветеранов, средства можно будет направить на повышение качества и уровня их жизни.