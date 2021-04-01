Спрос на постные продукты вырос в России

Россияне стали чаще покупать постные продукты в первые 10 дней Великого поста. Продажи таких товаров увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом сообщили в аналитическом ресурсе «Чек Индекс».

В период с 15 по 24 марта объем продаж хлеба с пометкой «постный» в натуральном выражении вырос на 63%, отметила газета «Известия». Во время Великого поста россияне пьют вместо обычного молока растительное. Кокосовое молоко стали покупать больше на 65%, а миндальное — на 75%. При этом средние чеки стали больше на 80% и 79% соответственно. Суммы выросли до 92 и 79 рублей.

Вместе сыра постящиеся предпочитают приобретать соевый продукт тофу. В натуральном выражении объем продаж этого продукта увеличился на 9%. Средний чек вырос на 61%, достигнув 155 рублей. Фасоль стали покупать чаще на 41%, а нут — на 18%. Средний чек на бобовые вырос до 82 и 387 рублей соответственно.

Аналитики ресурса считают, что увеличение интереса россиян к постным продуктам может быть связан с возросшим желанием соблюдать религиозные традиции. Также спрос может говорить о развитии маркетинга в ритейле.