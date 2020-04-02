Траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на треть

Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ до 30%. Например, в Москве платежка может вырасти на 1,5–2 тысячи рублей.

Люди неизбежно увеличивают расход ресурсов, находясь круглые сутки дома. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, в столичном регионе сбор взносов на капремонт будет приостановлен.

Однако, по мнению некоторых экспертов, наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку.

В целях предотвращения распространения коронавируса в регионах России вводятся режимы самоизоляции. Граждан просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В регионах не работают кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры.