Выпустившим машину с призывами идти в военкомат в Дербенте пригрозили уголовным делом | 360°

Общество 29 сентября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

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Viber Выпустившим машину с призывами идти в военкомат в Дербенте пригрозили уголовным делом Глава Дагестана назвал глупостью запуск в Дербенте машины с призывами идти в военкомат

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Военный комиссар Дербента придумал новый способ информирования жителей о частичной мобилизации. Он запустил на улицы города машину, которая через громкоговорители требовала: «Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет». Креативное решение не оценил глава Дагестана Сергей Меликов.

В своем Telegram-канале он сравнил решение военкома Дербента с пословицей «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

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«Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?» — возмутился глава республики.

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Меликов принес извинения горожанам за эту выходку и пообещал принять самые строгие меры, чтобы наказать виновных.

Очный разнос глава республики устроил на заседании Совета безопасности региона. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Меликов с телефона показал собравшимся видео с машиной, которая ездит по Дербенту и оповещает «граждан мужского пола».

«Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи уголовного кодекса», — подчеркнул глава Дагестана.

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