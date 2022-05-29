Россияне подсчитали расходы на подготовку выпускных школьников

Количество выпускных балов в российских школах в этом году увеличилось после снятия коронавирусных ограничений. При этом суммы, которые родители тратят, также выросли. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.

Родители девятиклассников сообщили, что если в прошлом году на организацию торжеств собирали в среднем по 6600 рублей, то в этом году вкладывать приходится сразу 10 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге суммы еще выше: 12 тысяч рублей и 10,5 тысячи рублей соответственно.

Затраты на выпускные балы одиннадцатиклассников еще выше. Если в прошлом году родители платили по 11,5 тысячи рублей, то сейчас средняя сумма достигает 15 тысяч рублей. Родители выпускников из Москвы и Санкт-Петербурга собирают по 18,5 тысячи и 17,5 тысячи рублей соответственно.

Кроме организации торжеств потратить средства необходимо на наряды выпускников. Средняя цена на платье для девятиклассницы обойдется родителям в 12,5 тысячи рублей, для выпускницы школы — в 14,5 тысячи.

Костюмы для сыновей выпускников девятого и 11-го классов обойдутся 10,5 тысячи и 16,5 тысячи соответственно.

В Москве выпускные платья для девушек стоят дороже 13,5 тысячи и 17,5 тысячи рублей для учениц девятого и 11 классов. Костюмы для юношей — по 13 тысяч и 18 тысяч рублей. Родителям петербургских школьников на наряды дочерей придется потратить 12 тысяч или 17 тысяч рублей, а на сыновей 10 тысяч или 16 тысяч рублей.

При этом в опросе 18% родителей сыновей и 20% родителей дочерей заявили, что не покупают специальные наряды для выпускного вечера после девятого класса. Среди тех, кто ждет выпуска детей из 11 класса таких родителей меньше. Не покупают костюмов для юношей 17% родителей и 10% родных девушек.

Кроме того 13% родителей девятиклассников и 8% родных выпускников школы объявили, что торжественных выпускных вечеров у их детей не будет.