Выпускные в Башкирии могут провести в обычном формате

По данным министра образования республики Айбулата Хажина, эпидемиологическая обстановка в регионе в скором времени может улучшиться, поэтому не будет необходимости отменять выпускные мероприятия.

Ранее стало известно, что всероссийский онлайн-выпускной для вузов может пройти 4 июля. Об этом сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков и предложил, чтобы студентов-выпускников поздравили самые успешные люди России.