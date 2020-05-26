Выпускные в 2020 году предложили сделать очными, но провести их позже

Выпускные вечера в российских школах могут пройти в обычном режиме. Для этого их предложили перенести на более поздний срок: так учащимся удастся попрощаться друг с другом не только через интернет.

Идея принадлежит зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Максиму Зайцеву. Он описал инициативу в письме на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок», — подчеркнул Зайцев. Он предположил, что праздник можно было бы устроить после стабилизации эпидемической ситуации в стране.

По словам парламентария, рассмотреть вопрос о проведении очных выпускных попросили сами школьники. Зайцев получил от них соответствующие обращения.

Минпросвещения могло бы дать регионам рекомендации по выпускным вечерам по мере нормализации обстановки на фоне пандемии коронавируса. Позицию Роспотребнадзора в них тоже приняли бы во внимание.

При принятии решения Зайцев попросил учесть, что из-за поступления в вузы среди выпускников неизбежна так называемая миграция.

В России последние звонки и выпускные рекомендовали проводить онлайн. Последний звонок в школах прозвенел 25 мая. Из-за пандемии праздники почти во всех регионах прошли по видеосвязи.