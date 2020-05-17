Выпускной для вузов в России в 2020 году пройдет онлайн

Выпускникам российских вузов в этом году не повезло. Из-за пандемии коронавируса прощание с альма-матер пройдет в онлайн-режиме. Никаких массовых гуляний и встречи рассвета.

Всероссийский выпускной вечер в онлайн-режиме проведет Министерство науки и высшего образования России совместно с Российским союзом ректоров и общественными организациями.

«Мы совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией „Россия — страна возможностей“ планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в основной части мероприятие подготовят в дистанционном формате. Если к той поре эпидемическая ситуация в каких-то регионах улучшится, то там могут пройти и обычные выпускные.

Ранее Фальков заявил, что в 77% российских вузов в этом году пройдут защита дипломов и государственные экзамены. В 23% высших учебных экзаменов будет только защита дипломных проектов, а все экзамены проведут дистанционно. В тех вузах, где итоговые испытания онлайн провести невозможно, экзамены перенесут на осень.