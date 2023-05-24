Общество 24 мая 2023, 11:31 Выпускной для всех московских школьников пройдет в парке Горького Заммэра Ракова: общегородской выпускной пройдет в парке Горького 24 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Общегородской выпускной в этом году традиционно пройдет в парке Горького. Мероприятие состоится 24 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Для всех желающих уже открыли электронную запись. Количество участников ограничено, поэтому преимущество отдадим выпускникам школ», — рассказала она.

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Ответственному представителю учебного заведения необходимо скачать и заполнить бланк заявки и отправить его на адрес vpskn@mos.ru до 1 июня.

Праздник пройдет после всех единых государственных экзаменов и олимпиад. Для подростков устроят дискотеки и концерты, а в полночь по традиции запустят салют.

На мероприятии будут дежурить сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций и медицинские бригады. Вход в парк откроют только для выпускников и их сопровождающих.

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