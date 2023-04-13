Общество 13 апреля 2023, 20:42 Выпускной бал отменят в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ Белгородский губернатор Гладков сообщил об отмене областного выпускного бала школьников РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене летом областного выпускного бала школьников. Решение власти приняли из-за небезопасной обстановки на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Все зависит от оперативной обстановки. Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — подчеркнул Гладков.

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В случае, если ситуация будет опасной для школьников, власти перенесут вручение дипломов в другие районы, а также предоставят автобусы для проезда к ним.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. В Грайворонском округе пострадал водитель автомобиля, сильные повреждения получили дома в Волоконовском районе.