13 апреля 2023, 20:42
Выпускной бал отменят в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил об отмене областного выпускного бала школьников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене летом областного выпускного бала школьников. Решение власти приняли из-за небезопасной обстановки на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
«Все зависит от оперативной обстановки. Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — подчеркнул Гладков.
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В случае, если ситуация будет опасной для школьников, власти перенесут вручение дипломов в другие районы, а также предоставят автобусы для проезда к ним.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. В Грайворонском округе пострадал водитель автомобиля, сильные повреждения получили дома в Волоконовском районе.
Школьники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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