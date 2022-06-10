Выпускницам рассказали, какое платье выбрать на торжественный вечер

Стилист Яна Гракова рассказала, какие платья популярны в этом летнем сезоне, а также какой наряд лучше всего подойдет на выпускной вечер. Об этом написал «ФедералПресс».

«Несмотря на то, что в настоящее время можно прийти и в брючном костюме, спортивном стиле, я бы предпочла пойти в платье», — сообщила стилист.

В этом сезоне в моду пришли нежные цвета, например такие, как розовый, пудровый и нежно-голубой. Девушкам, предпочитающим яркие цвета, стилист советует присмотреться к малиновому и зеленому бутылочному.

Что касается украшений, то здесь можно выбрать легкие варианты из бисера, жемчуга или пластиковой бижутерии. Массивные винтажные украшения, по мнению эксперта, будут утяжелять образ.

Фасон платья может быть как классический, так и с асимметрией. Кроме того, выпускницы могут выбрать стандартные пышные или ниспадающие юбки.

В качестве обуви отлично подойдут шпильки или босоножки с тонкими лентами.