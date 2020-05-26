Выпускники СПбГУ составили открытое письмо против сексуальной связи преподавателей и студентов
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обратились к ректору Николаю Кропачеву в открытом письме. Бывшие учащиеся выступили против сексуальных отношений между преподавателями и студентами. Об этом сообщила «Русская планета».
Письмо появилось на платформе Change.org. Его авторы уточнили, что неоднократно сталкивались с любовной связью между студентами и преподавателями вуза. По их мнению, подобные отношения контролируются уязвимым и зависимым положением учащегося.
«Об отношениях Соколова со студентками на факультете было известно давно, но никакие меры не принимались», — заметили составители письма.
Выпускники подчеркнули, что руководство учебного заведения игнорирует проблему, так как считает отношения частной жизнью. Они потребовали признать злоупотребление служебным положением в вузе.
Авторы инициативы попросили создать пункт о недопустимости любовных отношений между преподавателями и студентами в кодексе СПбГУ.