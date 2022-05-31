Выпускники лицея из Екатеринбурга станцевали ЛГБТ-танец на последнем звонке и нарвались на критику Соловьева

Екатеринбургские выпускники из лицея № 12 сделали номер в стиле «гачимучи» и показали его на мероприятии, которое было посвящено последнему звонку. Видео с танцем уже разлетелось по интернету.

На кадрах молодые люди достаточно откровенно танцуют в розовых майках, а потом и вовсе их снимают. Администрация учебного заведения наградила танцоров призом «За смелость». При этом в лицее подчеркнули, что танец задумывался как пародия.

«Плохие новости 18+» уточнили, что лицей в 2019 году получил специальный приз «Ельцин-центра», в учебном заведении проходя уроки толерантности. На одном из предметов учебникам объясняют, что о трансгендерах и гомосексуалах плохо говорят только непросвещенные люди.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал попавший в Сеть танец.

«Последний звонок в стиле Ельцин Центра. Конечно, может быть это такая шутка. Но что-то такое. Мда…», — сказал он эфире «Соловьев LIVЕ».

Он выдвинул версию, что именно так свободу видят в Ельцин Центре. Соловьев заметил, что это «точно не воздух свободы по-уральски».