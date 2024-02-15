Общество 15 февраля 2024, 14:35 Выпускники и студенты колледжей в Москве смогут изменить заявление на участие в ГИА Выпускники и студенты колледжей Москвы могут изменить заявление на участие в ГИА Freepik

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Выпускники этого учебного года и студенты колледжей смогут дистанционно изменить поданное заявление на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) после окончания установленных сроков. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Однако изменения принимают, только если есть уважительная причина: например, участие в олимпиаде или болезнь. Так, учащимся доступна смена перечня предметов для сдачи, сроков или формы сдачи экзамена. Решение о внесении изменений будет принимать государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

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Председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук рассказала, что раньше в такой ситуации требовали личного присутствия и подачи заявления на бумажном носителе. В 2023 году порядка 6,5 тысячи выпускников смогли поменять свое заявление на выпускные экзамены удаленно.

«Мы стараемся сделать этот волнительный период более спокойным и комфортным и дарим дополнительное время на освоение дисциплин перед экзаменами, избавляя их от необходимости заниматься административными процедурами и тратить время на дорогу для подачи заявления», — добавила Шинкарук.

Прием документов от выпускников девятых классов для сдачи основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена будет идти до 1 марта. Для одиннадцатиклассников период подачи завершился 1 февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о серьезных проработках в правительстве, включающих изменения в ЕГЭ.