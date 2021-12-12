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    12 декабря 2021, 13:27

    Выпускникам «Мастерской новых медиа» предложат стажировки и участие в грантовых конкурсах

    Ольга Назаркина

    Выпускники образовательной программы «Мастерская новых медиа» получат возможности для самореализации. В частности, для них предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Помимо этого, выпускников будут рекомендовать работодателям.

    Выпускникам «Мастерской новых медиа» предложат стажировки и участие в грантовых конкурсах

    «С нашей точки зрения, все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи — по всем лекторам и мастерам-наставникам», — сказал Кириенко на встрече со слушателями программы в мастерской управления «Сенеж».

    Он также указал на дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего персонифицированные. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. В связи с этим Кириенко пообещал, что для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок.

    Выпускникам «Мастерской новых медиа» предложат стажировки и участие в грантовых конкурсах | Изображение 1

    «Это центры управления регионами АНО „Диалог“, региональные администрации — если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу», — добавил он.

    Помимо этого, выпускникам программы предложат участие в грантовых конкурсах фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Институт развития интернета», а также Росмолодежи. Некоторые участники мастерской уже стали победителями грантовых конкурсов, отметил Кириенко.

    Выпускникам «Мастерской новых медиа» предложат стажировки и участие в грантовых конкурсах | Изображение 2

    Целями «Мастерской новых медиа» являются подготовка и создание сообщества эффективных специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве.

    Впервые о программе Кириенко заявил в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае. Тогда же АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций.

    Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».