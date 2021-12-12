Выпускникам «Мастерской новых медиа» предложат стажировки и участие в грантовых конкурсах

Выпускники образовательной программы «Мастерская новых медиа» получат возможности для самореализации. В частности, для них предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Помимо этого, выпускников будут рекомендовать работодателям.

«С нашей точки зрения, все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи — по всем лекторам и мастерам-наставникам», — сказал Кириенко на встрече со слушателями программы в мастерской управления «Сенеж».

Он также указал на дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего персонифицированные. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. В связи с этим Кириенко пообещал, что для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок.

«Это центры управления регионами АНО „Диалог“, региональные администрации — если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу», — добавил он.

Помимо этого, выпускникам программы предложат участие в грантовых конкурсах фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Институт развития интернета», а также Росмолодежи. Некоторые участники мастерской уже стали победителями грантовых конкурсов, отметил Кириенко.

Целями «Мастерской новых медиа» являются подготовка и создание сообщества эффективных специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве.

Впервые о программе Кириенко заявил в финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае. Тогда же АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций.

Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».