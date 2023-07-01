Общество 01 июля 2023, 18:16 Выпускникам лицея в Новосибирске выдали аттестаты с орфографической ошибкой Выпускников лицея в Новосибирске не приняли в вузы из-за описок в аттестатах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выпускников лицея информационных технологий из Новосибирска отказались принимать в колледжи и вузы из-за орфографических ошибок в аттестатах, сообщило издание Life. По словам родителей подростков, всего учебное заведение выдало 100 некорректных документов.

Выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестаты, в которых было написано «Лицей информационнах технологий». Ошибка стала причиной для отказа приема документов в вузы, пожаловались родители.

Реклама

«У моего сына ситуация некритичная <…>, а вот дети, которые сдали ЕГЭ и поступают в вуз, и их родители, конечно, нервничают: там ведь сроки подачи документов сжатые», — рассказала мать одного из девятиклассников.

В учебном заведении заявили, что уже исправили ошибки.

«Все аттестаты уже заменены и выданы. Приемные комиссии до 25 июля, все всё успеют», — рассказали журналистам «Подъему» сотрудники лицея.

Пять лет назад школьнице из Германии не выдали аттестат из-за задолженности в три евро. После предания дела огласке девушка получила документ об образовании.