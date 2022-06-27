Выпускник красноярского лицея сделал предложение руки и сердца однокласснице на балу

Ученик лицея №2 города Красноярска Владимир сделал предложение своей однокласснице Владиславе прямо на выпускном балу. Трогательную сцену запечатлели на видео.

Юноша традиционно встал на одно колено и преподнес своей избраннице кольцо в красной коробочке. Девушка кивнула в ответ на вопрос, станет ли она его женой.

Молодые люди дружат с тех пор, как шесть лет назад Владимир перешел в класс Владиславы. Детская привязанность переросла в любовь. Юноша и девушка уже совершеннолетние, поэтому могут вступить в брак. Однако Владимир, как истинный джентльмен, попросил благословения у родителей невесты. Чтобы купить кольцо, молодой человек подрабатывал курьером.