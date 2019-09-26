Возрождение традиций. Музыкант стал учить одинцовских ребят игре на гуслях

Гусли — такой же символ старинного русского мира, как самовар или балалайка. Но он совсем не старомодный — и это решил доказать выпускник академии имени Гнесиных. Молодой человек учит игре на народном инструменте детей в Одинцове, а еще он может сыграть на гуслях современные композиции.

Источник фото: телеканал «360»

Сыграть классический рок на русский лад — совсем несложно. Так считает гусляр Святослав Бабушкин. Молодой человек закончил обучение в академии Гнесиных и теперь учит игре на гуслях молодых музыкантов.

«Этот инструмент становится все более популярным, особенно в последние 5-6 лет, этот инструмент набирает обороты, становится более массовым. У гуслей очень приятный тембр. Очень светлый звук, а также на этом инструменте очень легко научиться играть. Ты его берешь и через пять минут ты уже гусляр», — объяснил Святослав Бабушкин, гусляр.

Свой первый класс по обучению игры на народном инструменте Святослав собрал в начале этого года. Преподает он в театральном центре «Жаворонки», его ученики — дети 7-8 лет. Некоторые настолько полюбили инструмент, что все свое свободное время посвящают игре на гуслях.

Гусли, конечно, фольклорный инструмент, но это не значит, что он старомодный. Святослав решил не только современным мелодиям ребят научить, но и показать, что музыка, сыгранная на гуслях, может обрести и новый жанр.

Источник фото: телеканал «360»

Самое сложное в игре на гуслях — увидеть нужную струну. Но, кажется, сфальшивить на нем невозможно — все звучит очень мелодично.

На первый взгляд сложно представить, где дети смогут применить свое владение гуслями, но в театральном центре «Жаворонки» уже созрела очередная творческая идея.

«И у нас вот сейчас в проекте создание такого театра, чтобы мальчишки и девчонки, которые владеют гуслями, владели своими голосами, сценическим движением, и могли делать маленькие спектакли с использованием этого инструмента», — уточнила Ольга Кобецкая, директор театрального центра «Жаворонки».

Научиться игре на одновременно родном и необычном инструменте можно абсолютно бесплатно. Занятия для детей до 12 лет проходят в театральном центре «Жаворонки».