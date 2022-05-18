Выпускать «упрощенные» автомобили разрешили в России

Российское правительство разрешило автопроизводителям выпускать автомобили в максимально упрощенной комплектации — без ABS и ESP. Также значительно упрощаются требования к испытаниям машин на пассивную безопасность, а производители сами определят, какому экологическому классу будут соответствовать их модели. Об этом написали «Известия».

Согласно постановлению правительства, новые правила будут применять в отношении отдельных автомобилей, если «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» их окажется невозможно сертифицировать в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза № 877.

Документ позволяет выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе — от «Евро 0», который отменили в Европе в 1992 году, до действующих «Евро-5». Но, в любом случае, автомобиль должен быть оборудован катализатором. Из обязательных систем автомобиля исключена антиблокировочная система тормозов (ABS), понижены требования к системе ЭРА-ГЛОНАСС, смягчены требования к тестам системы пассивной безопасности.

По мнению экспертов, смягчение требований является вынужденной мерой, которая позволит не останавливать автомобильное производство в стране при перебоях с комплектующими. При этом специалисты убеждены, что цена между обычной и лайт-версией авто должна быть очень значительной, иначе покупателю просто нет смысла платить за нее практически те же деньги — тогда такие автомобили переполнят склады.