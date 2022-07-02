Выпускающая модули безопасности бля банковских карт компания Thales объявила об уходе из России

Французская компания Thales, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в сфере связи, объявила об уходе с российского рынка. Информацию ТАСС подтвердила ее представитель Ванесса Виала.

«Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России», — сказала Виала.

В Thales занимались разработкой систем безопасности в сфере связи, кибербезопасности и массивов данных. Также компания выпускала модули безопасности для пластиковых банковских карт.

С начала российской спецоперации на Украине с отечественного рынка ушли многие иностранные компании. Вечером 30 июня об уходе из России заявил онлайн-магазин Bonprix. Компания прекратила обслуживание клиентов и прием заказов. Представители магазина обещали доставить оформленные ранее заказы.

Компания Honor из Китая прекратила поставки электроники в Россию. Однако китайский производитель хочет вернуться на российский рынок. Он уже договорился о параллельном импорте через Узбекистан, ищет каналы в Армении и Грузии.