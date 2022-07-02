facebook_pixel
    02 июля 2022, 04:49

    Выпускающая модули безопасности бля банковских карт компания Thales объявила об уходе из России

    Представитель Thales Виала подтвердила, что компания уходит из России

    Полина Созыкина

    Французская компания Thales, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в сфере связи, объявила об уходе с российского рынка. Информацию ТАСС подтвердила ее представитель Ванесса Виала.

    Выпускающая модули безопасности бля банковских карт компания Thales объявила об уходе из России

    «Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России», — сказала Виала.

    В Thales занимались разработкой систем безопасности в сфере связи, кибербезопасности и массивов данных. Также компания выпускала модули безопасности для пластиковых банковских карт.

    С начала российской спецоперации на Украине с отечественного рынка ушли многие иностранные компании. Вечером 30 июня об уходе из России заявил онлайн-магазин Bonprix. Компания прекратила обслуживание клиентов и прием заказов. Представители магазина обещали доставить оформленные ранее заказы.

    Компания Honor из Китая прекратила поставки электроники в Россию. Однако китайский производитель хочет вернуться на российский рынок. Он уже договорился о параллельном импорте через Узбекистан, ищет каналы в Армении и Грузии.