Общество 02 марта 2023, 16:56 Выпуск сиквела игры The Wolf Among Us 2 перенесли на 2024 год

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Долгожданное продолжение игры The Wolf Among Us выйдет только в следующем году. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сообщение студии Telltale Games.

Первая часть игры об оживших персонажах сказок вышла 10 лет назад и сразу получила армию поклонников. Спустя четыре года, в 2017, разработчики анонсировали продолжение. Но студия разорилась, вторая часть так и не вышла. Однако в 2019 году Telltale Games заявили о своем возрождении, и работа над сиквелом продолжилась.

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«Мы начали работу над этой игрой в 2020 году и по-прежнему полны решимости рассказать историю Бигби и остальных членов его банды. Однако разработка потребует больше времени. Мы стремимся сделать то, чего заслуживают поклонники сиквела, при этом сохранив здоровье нашей команды», — заявили разработчики.

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