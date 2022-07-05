Объемы выпуска широкофюзеляжных самолетов, включая Ил-96, при наличии потребностей у перевозчиков могут быть увеличены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

До этого правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли. В планах выпускать два Ил-96 в год вплоть до 2030 года.

В конце июня Минпромторг предложил выделить 15,4 миллиарда рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, которые принадлежат «Объединенной авиастроительной корпорации». Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Работы по выделению финансирования проводятся «в порядке, установленном бюджетным законодательством».

Эти самолеты, скорее всего, вернутся в пассажирские авиаперевозки, отметил в беседе с «360» старший пилот-инструктор авиакомпании «Регион-Авиа» Алексей Базеев. А для пилотов с высокой квалификацией переучивание не составит труда.