Комитет ВЭБ.РФ признал выпуск облигаций правительства Москвы «зеленым»

Комитет по зеленому финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это уже второй выпуск облигаций, соответствующий методологии, после осеннего выпуска облигаций РЖД. И первый, выпущенный субъектом России.

Источник фото: РИА «Новости»

Методологию одобрили на межведомственной рабочей группе, которую возглавил министр экономического развития России Максим Решетников. Она состояла из органов исполнительной и законодательной власти, представителей бизнеса и общества.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва размещает облигации для того, чтобы увеличивать финансирование проектов развития. Все социальные обязательства города выполняют за счет собственных источников, а займы привлекают для наращивания инвестиционных расходов города.

Мы изучили опыт европейских мегаполисов и считаем тенденцию целевых заимствований абсолютно правильной. Привлекаются средства, которые идут на реализацию целей устойчивого развития, на экологические проекты Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве большое количество «зеленых» проектов. В первую очередь это строительство Большой кольцевой линии метрополитена и приобретение электробусов — экологически чистого транспорта, признанного во всем мире.

«Поэтому один из наших выпусков объемом 70 миллиардов рублей будет „зеленым“, хотя общий объем экологических проектов в Москве гораздо больше. „Зеленые“ заимствования мы начинаем с такой суммы. Специфика рынка „зеленых“ облигаций на сегодняшний момент в России такова, что, скорее всего, мы не получим от инвесторов за ESG-направленность скидки по ставке купона, но мы считаем правильным делать этот выпуск на российском рынке для того, чтобы развивать его», — сказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Он отметил, что первый выпуск, который разместили на этой неделе, уже продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов.

«Мы полагаем, что „зеленые“ облигации будут еще более востребованными у международной аудитории, а это станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», — подчеркнул Ефимов.

А первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко сообщил, что речь идет о проектах, касающихся, например, развития метро, полностью работающего на электричестве, и замены автобусов на электробусы.

Проекты, на которые пойдут вырученные от продажи облигаций средства, полностью соответствуют критериям таксономии Алексей Мирошниченко первый зампред ВЭБ.РФ.

Мирошниченко добавил, что внедрение электротранспорта с минимальным уровнем выбросов соответствует 11-й цели устойчивого развития ООН «Устойчивые города и сообщества» и 13-й «Борьба с изменениями климата».

«Контроль за использованием средств также будет соответствовать положениям нашей системы», — сказал он.

На протяжении последних десяти лет город проводит системную и последовательную политику, направленную на улучшение экологической ситуации в Москве и снижение негативного воздействия на окружающую среду от автотранспорта.

«„Зеленые“ облигации станут новым инструментом, позволяющим ускорить реализацию важных проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта. Так, в 2021 году город планирует приобрести около 400 электробусов. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в столице на 190–260 килограммов в год в зависимости от класса автобуса», — сказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Она добавила, что эффект от развития Большой кольцевой линии метро должен привести к сокращению использования не менее десяти тысяч автомобилей в день. Это, в свою очередь, приведет к снижению объема выбросов загрязняющих веществ на 885,5 тонны в год, СО2 — на 20,9 тысячи тонн в год.

«Мы подробно рассказываем об обоих проектах в концепции „зеленых“ облигаций Москвы, построенной на основе международных принципов и рекомендаций ВЭБ.РФ», — отметила Багреева.

Фактически Москва формирует новый сегмент фондового рынка в России, выходя на него с первыми субфедеральными зелеными облигациями и активно участвуя в создании соответствующей нормативно-правовой базы.

«Зеленый» статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчет, который будет подвергаться аудиту на предмет соответствия «зеленым» принципам. Средства, привлеченные благодаря продаже облигаций, направят на финансирование заявленных проектов.

Система «зеленого» финансирования ВЭБ.РФ в составе таксономии «зеленых» проектов, таксономии адаптационных проектов, методических рекомендаций по «зеленому» финансированию находится на рассмотрении в правительстве России. Окончательное принятие и публикация ожидаются летом.