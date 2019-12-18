Выпуск блогера Савина про футбольных фанатов удалили на YouTube

Выпуск шоу «Красава», который делает блогер Евений Савин, удалили с YouTube. В этой передаче обсуждалась ситуация с футбольными фанатами в России: их отношениями с полицией и властью.

В данный момент эпизод все еще отсутствует в списке видео на канале «Красава». Когда переходишь на этот выпуск по ссылке, то появляется черный экран и надпись, что «видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Савин уже прокомментировал в Instagtam случившееся. Он заявил, что не знают причину удаления ролика. Однако определенные догадки у него есть.

«Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки», — написал блогер.

В выпуске шла речь о многочисленных случаях задержания болельщиков в России. Савин поговорил на эту тему с руководством Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ), а также с футбольными фанатами.

Массовые задержания фанатов «Спартака» прошли в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Санкт-Петербурге. Так, одному из лидеров движения болельщиков, Валерию Бевзе, запретили посещать спортивные мероприятия. Его подозревают в организации оскорблений в адрес футболиста Артема Дзюбы.

На ситуацию отреагировала фанатская группа «Спартака» «Фратрия». Она предложила другим болельщикам в знак протеста против действий правоохранителей уходить с матчей. Многие фанаты поддержали призыв.

Конфликт прокомментировал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. По его словам, с болельщиками нужно вести себя строго. Так, он предложил ввести ОМОН на матчах, чтобы «покрошить этих болельщиков, попереломать им части тела».