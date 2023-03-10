Общество 10 марта 2023, 11:56 Выпуск биометрических загранпаспортов возобновили в России Гознак: в РФ вновь производят загранпаспорта нового типа с биометрией РИА «Новости»

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В России снова можно получить загранпаспорт нового типа — с использованием биометрических данных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на подтверждение информации от представителей Гознака.

Также авторы материала отметили, что срок получения этого документа может увеличиться. Это связано с большим объемом заявок на загранпаспорт нового образца.

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Выпуск таких документов приостановили 2 февраля. Временную паузу также связали с увеличением спроса. По словам представителей Гознака, повышенный объем заявок спровоцировал большую нагрузку на производство АО «Микрон» — компании, которая выпускает чипы для загранпаспортов нового типа. Предприятие вынужденно начало оптимизацию технологических процессов. После отлаживания производства АО «Микрон» сможет обрабатывать большой объем заявок.

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Загранпаспорта нового типа отличаются от предыдущей версии документа двумя аспектами. Во-первых, они содержат чип с биометрическими данными владельца. Во-вторых, срок действия документов нового типа в два раза дольше предыдущего поколения: 10 лет вместо пяти.