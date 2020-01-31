Выпущенные над местами массовых мероприятий дроны конфискуют

С 2021 года в России вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Документ в частности предусматривает конфискацию беспилотников. Дроны будут забирать, если их запустят без разрешения над территорией проведения массовых мероприятий.

Изменения в КоАП опубликовал Минюст, разместив проект на официальном портале нормативных правовых актов.

За нарушения, описанные в статье 39.21 будущего КоАП граждан ждет административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. Причем дрон могут и отобрать, и оставить у владельца.

Для должностных лиц штрафы варьируются от 25 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 70 тысяч. Юридическим лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

В КоАП говорится о несанкционированном использовании беспилотников над территорией объектов Вооруженных сил, а также других войск и воинских формирований. Нельзя без спроса запускать их на объектах Службы внешней разведки, полиции, системы исполнения наказаний и находящихся под госохраной территориях. В документе говорится о запрете полета дронов над местами проведения массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.