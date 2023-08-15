15 августа 2023, 18:59
Выпрыгнувшую с 4-го этажа от педофила школьницу прооперировали в Ижевске
Спрыгнувшую из окна в Ижевске школьницу прооперировали после перелома позвоночника
Выпрыгнувшую из окна в Ижевске школьницу, которая пыталась спастись от 34-летнего педофила, успешно прооперировали. О состоянии пострадавшей сообщила в Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
«Операция прошла успешно, девочка уже пришла в себя», — сообщила она.
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По словам Пинчук, школьницу положили в реанимацию. Утром девочку должны перевести в отделение нейрохирургии. За ее состоянием продолжили наблюдать врачи. Уже через три-четыре дня девятикласснице предстоит повторная операция.
Школьница пришла в гости к знакомому мужчине вечером 12 августа. Позже подростка нашли под окнами многоквартирного дома. Она спрыгнула с четвертого этажа из-за домогательств педофила. Старшеклассница сломала позвоночник.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
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