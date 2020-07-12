Адвоката Михаила Ефремова уличили в самопиаре по делу актера. Сам правозащитник Эльман Пашаев заверил, что делает свою работу качественно и честно.

«Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня все сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов. ⁣⁣Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело — не исключение», — написал Пашаев в Instagram.

При этом он отметил, что работать ему становится все труднее, так как общество не понимает всей специфики дела, а свое мнение формирует на эмоциях. Кроме того, в своем посте адвокат еще раз ответил на основные вопросы по ситуации с Ефремовым.

«Напоминаю, что у нас правовое государство и все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд. Мы готовы к любому решению, так как оно будет основано на приведенных доказательствах.⁣⁣ Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину», — подчеркнул Пашаев.

Он добавил, что государство или влиятельные друзья не контролируют дело актера. Более того, правозащитник считает это возмутительным.

«Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду. <…> Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость», — заключил Пашаев.

Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы. Он врезался в фургон, водитель которого скончался в реанимации. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Свою вину актер в итоге не признал. Адвокатов обеих сторон Федеральная палата адвокатов России обвинила в том, что они активно сообщают сведения, которые попадают под адвокатскую тайну.