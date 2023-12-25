Эксклюзив 25 декабря 2023, 13:20 «Выполняет свои функции». Экономист объяснил необходимость параллельного импорта Экономист Дудчак сообщил, что параллельный импорт в России пока нужен Unsplash

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Параллельный импорт в России все еще нужен на фоне сложившейся ситуации. Об этом «360» рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

«Он (параллельный импорт — прим. ред.) выполняет свои функции, пока идет процесс создания производств, замещающих все то, что нужно получить, что прекратили получать от недружественных стран, но пока еще не нашли возможности замены», — объяснил специалист.

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По его словам, параллельный импорт прекратят, когда появятся новые поставщики необходимых товаров или собственное производство.

«Как бы там ни было, но мы получаем по параллельному импорту продукцию, крайне важную для нас, но зачастую произведенную развитыми странами», — добавил экономист.

Дудчак выразил мнение, что Россия должна прекратить закупки у этих государств и обходиться собственным выпуском продукции. Также можно воспользоваться помощью дружественных стран, которые хотят развивать отношения с РФ.

«Хотя тут тоже желательно не впадать в крайность и не заменять импортозависимость от одних стран другими, даже дружественными. Но до этого еще пока далеко», — заключил эксперт.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 25 декабря сообщил, что действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. По его словам, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества.