Выполнение нацпроекта по здравоохранению в России назвали неэффективным

Выполнение национального проекта «Здравоохранение» в начале года прошло неэффективно. Январь и февраль потратили на раскачку. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Подводя итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь–февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

На видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» глава российского Минздрава подчеркнул, что расходы выделенных средств на реализацию нацпроекта по регионам не превышали 10%.

«Это крайне низкие цифры», — подытожил министр.

Во время визита в Башкирию Мурашко рассказал, что особо отличившиеся в борьбе с COVID-19 медики получат ведомственные награды, которые специально учредят в Минздраве.