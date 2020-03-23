«Выплеск эмоций». Профессор ВШЭ объяснил, зачем призвал отправлять либералов на север

Профессор школы философии НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в разговоре с «360» объяснил эмоциями свой пост на Facebook с призывом вернуть 1937 год и отправлять людей с либеральными взглядами на тяжелые работы на север.

«Люди сидят и говорят о том, что они не будут заполнять анкету, хотя и возможные носители коронавируса, прибыли из неблагополучной страны. И объясняют это своим либеральным мировоззрением. Что они с „совком“ не имеют дело. Как к ним относиться после этого? Естественно, это вызывает эмоции определенные. Естественно, такой выплеск эмоций был», — сказал Матвейчев в беседе с «360».

Матвейчев в воскресенье опубликовал пост, в котором предложил «сволоту», которая подписана на оппозиционные паблики, а также участвовала в митингах, отправлять «на урановые рудники, на строительство портов Севморпути». По его словам, у правоохранителей есть все данные этих людей и высылка займет неделю.

Источник фото: телеканал «360»

Руководство Высшей школы экономики объявило, что обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора. В сообщении университета отмечается, что эти высказывания содержат мотивы ненависти и вражды и являются неприемлемыми.

Профессора затравили в соцсетях. Хотя пост о 1937 годе уже удален, комментаторы оставляют сообщения с критикой и оскорблениями под другими постами Матвейчева.