«Выплеск эмоций». Профессор ВШЭ объяснил, зачем призвал отправлять либералов на север
«Люди сидят и говорят о том, что они не будут заполнять анкету, хотя и возможные носители коронавируса, прибыли из неблагополучной страны. И объясняют это своим либеральным мировоззрением. Что они с „совком“ не имеют дело. Как к ним относиться после этого? Естественно, это вызывает эмоции определенные. Естественно, такой выплеск эмоций был», — сказал Матвейчев в беседе с «360».
Матвейчев в воскресенье опубликовал пост, в котором предложил «сволоту», которая подписана на оппозиционные паблики, а также участвовала в митингах, отправлять «на урановые рудники, на строительство портов Севморпути». По его словам, у правоохранителей есть все данные этих людей и высылка займет неделю.
Руководство Высшей школы экономики объявило, что обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора. В сообщении университета отмечается, что эти высказывания содержат мотивы ненависти и вражды и являются неприемлемыми.
Профессора затравили в соцсетях. Хотя пост о 1937 годе уже удален, комментаторы оставляют сообщения с критикой и оскорблениями под другими постами Матвейчева.