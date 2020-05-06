Выплаты за помощь пациентам с COVID-19 получат студенты-медики

Студенты-медики, которые вместе борются с новым типом коронавирусной инфекции, получат стимулирующие выплаты. Речь идет о тех, кто проходит практику, связанную с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он подчеркнул, что на период практики на студентов медицинских вузов полностью распространяются положения о стимулирующих выплатах медработникам, которые предложили ввести Владимир Путин и правительство России.

Министр уточнил, что перед отправкой на практику, все студенты проходят специальное обучение. В том числе — для них проводят курсы по безопасности медицинского персонала при взаимодействии с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Мурашко подчеркнул, что студенты медицинский вузов оказывают помощь пациентам с COVID-19 только по собственному согласию. Кроме того, перед началом практики организация, в которой они станут ее проходить, обязана заключить с ними временный трудовой договор.

Отрадно, что для многих суть врачебной профессии — служение людям — уже сейчас не пустой звук. Сегодня студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, уже оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе в так называемой красной зоне Михаил Мурашко

По информации на 6 мая, в России выявили 165 929 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Во время своего выступления на онлайн-конференции, которую провел Владимир Путин, министр здравоохранения отметил, что на данный момент в стационарах страны находятся порядка 80 тысяч пациентов. У них либо уже подтвердили диагноз, либо пока подозревают. Более тысячи зараженных находятся на аппаратах ИВЛ, в том числе — четверо детей.

За время пандемии в стране от нового типа коронавируса скончались 1536 пациентов. Еще 21 327 человек выздоровели.