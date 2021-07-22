Выплаты за переезд в другой регион по работе предложили начислять в России

Россиянам, которые решили переехать в другой регион по работе, предложили начислять дополнительные выплаты. С таким предложением выступил Минтруд. Соответствующие поправки в федеральный закон «О занятости населения» опубликовал сайт проектов нормативных правовых актов.

«Эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности», — говорится в документе.

Сейчас государство оказывает финансовую поддержку при переезде только безработным россиянам. Если закон примут, то регионы будут выделять дополнительные деньги на выплату суточных и единовременного пособия приезжим соискателям.

В начале июля Роструд сообщил, что Чечня заняла первое место по выплатам пособий по безработице в России — поддержку там получают 46 тысяч человек. Далее идут Московская область, Башкирия, Москва и Свердловская область. Меньше всего выплат по безработице на Чукотке. Там помощь получают 325 человек.