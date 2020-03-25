Выплаты возместят россиянам потерю работы? Мнение экономиста

Пособие по безработице, увеличение выплат по больничным и другие меры, предложенные Путиным на время карантина, конечно, поддержат россиян. Но в любом случае, как рассказал «360» экономист Андрей Колганов, «эти деньги не смогут компенсировать зарплаты».

«Те меры поддержки, которые предложил Владимир Путин в обращении к россиянам, безусловно, помогут компаниям, которые столкнулись с трудностями из-за карантина. Но пока неясно, смогут ли они полностью компенсировать все возможные потери», — так прокомментировал новости о неделе карантина в России экономист.

Понесут ли потери обычные граждане? Ответ, по мнению экономиста, очевиден.

«Понятно, что пособие по безработице, даже если оно будет увеличено, не компенсирует потерю зарплаты тех, кто вообще останется без работы». Что касается людей, кто сохранил работу, они, скорее всего, не понесут никаких ощутимых потерь, заключил Колганов.

Глава государства обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса и объявил следующую неделю выходной. С 28 марта по 5 апреля будут работать только представители отдельных отраслей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты.