Выплаты семьям с детьми вырастут вдвое

Россиянам увеличат пособие по уходу за первым и последующим детьми. Его размер вырастет вдвое: минимум, который получат родители, составит 6,75 тысячи рублей.

Поправку уже приняли депутаты Госдумы, сообщил «Интерфакс». Ее вносили ко второму чтению законопроекта о неотложных мерах для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка равняется 1500 рублей, за второго и последующих платят по 3000. Парламентарии выступили за увеличение минимума до 6752 рублей. Максимальный размер выплаты достигнет 13 504 рублей.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком на сумму в размере 6,75 тысячи рублей с 1 июня будут выплачивать семьям «на каждого малыша в возрасте до полутора лет». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня россиянам будут выплачивать повышенные пособия по уходу за ребенком. Выплаты, по словам главы государства, увеличат вдвое.

Накануне на портале госуслуг начали принимать заявки на выплаты детям от трех до семи лет.