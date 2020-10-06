Выплаты семьям помогут родителям, которые остались без работы
Член Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло рассказал, что выплаты семьям, где родители потеряли работу из-за самоизоляции, дадут гарантию, что детей не заберут органы опеки. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он пояснил, что эта проблема в этому году встала особенно остро. Также Пожигайло уточнил, что совершенно разные ситуации, когда ребенок растет в семье наркоманов, и когда у нормальных родителей просто упали доходы в период кризиса.
«Нужно переориентировать органы опеки от „церберовского“ желания отобрать детей, до желания поддержать малоимущую семью, решить большое количество социальных вопросов, оказать дополнительную поддержку», — заключил он.