Выплаты семьям помогут родителям, которые остались без работы

Он пояснил, что эта проблема в этому году встала особенно остро. Также Пожигайло уточнил, что совершенно разные ситуации, когда ребенок растет в семье наркоманов, и когда у нормальных родителей просто упали доходы в период кризиса.

«Нужно переориентировать органы опеки от „церберовского“ желания отобрать детей, до желания поддержать малоимущую семью, решить большое количество социальных вопросов, оказать дополнительную поддержку», — заключил он.