Общество 24 ноября 2022, 20:49 Выплаты семьям погибших на производстве россиян увеличат до двух миллионов рублей Кабмин предложил увеличить до двух млн рублей выплаты семьям погибших на работе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство России подготовило поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Изменения увеличат выплаты семьям погибших на работе с одного до двух миллионов рублей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что власти принимают все меры для минимизации рисков для жизни и здоровья россиян на работе. Но смертельных случаев избегать удается не всегда. Поэтому родные и близкие должны получать необходимую помощь и поддержку,

Реклама

«Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, — с одного до двух миллионов рублей», — заявил Мишустин.

Реклама

Премьер-министр подчеркнул, что вместе с профсоюзами, бизнесом и работниками правительство продолжит вырабатывать дополнительные меры защиты от травм и смертей на производствах.