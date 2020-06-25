Выплаты родителям от государства устранят очереди в детсадах

«Идея правильная. Это фактически монетизация госуслуги представления места в детсаду, на которую формально все имеют право. При этом не все ее получают из-за очередей. Поэтому если семьи берут на себя то, чем занимаются в детсадах, это должно поощряться», — отметил он.

Эксперт рассказал, что поддержка семей, отказавшихся от посещения детского сада, уже проводится в некоторых регионах России. Теперь нужно сделать эту практику федеральной.

«Насколько я знаю, региональный опыт уже есть. И он успешный», — добавил Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выдавать пособия семьям, которые решили не отправлять ребенка в детский сад. Парламентарий считает нужным выплачивать таким семьям региональный МРОТ в течение всего времени, что ребенок должен бы был посещать дошкольное учреждение.