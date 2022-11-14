Общество 14 ноября 2022, 03:42 Выплаты работающим пенсионерам решили не индексировать «Известия»: выплаты работающим пенсионерам решили не индексировать с 1 января 2023 года РИА «Новости»

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Правительство не поддержало инициативу об индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Кабмин отклонил законопроект, сообщили «Известия».

Депутаты хотели внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Они предлагали провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам и возобновить индексацию выплат с 1 января 2023 года.

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«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отметило правительство в своем заключении.

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что страховая пенсия является компенсацией дохода, который человек потерял из-за старости или инвалидности. Также кабмин подчеркнул, что для перерасчета выплат необходимо выделить 538 миллиардов рублей. В своем законопроекте депутаты не указали, откуда можно взять такую сумму.

Согласно данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2022 года в стране насчитывалось более 8,5 миллиона работающих пенсионеров. Из этого количества 7,3 миллиона человек получают страховую пенсию по старости.