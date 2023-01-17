Общество 17 января 2023, 03:47 Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО захотели поднять в 4 раза «Известия»: новая реформа ОСАГО может увеличить выплаты пострадавшим в ДТП до 2 млн рублей РИА «Новости»

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Лимиты компенсаций в ОСАГО нуждаются в пересмотре, поскольку они не позволяют в полной мере компенсировать причиненный в результате ДТП ущерб, считают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При этом, как сообщили «Известия», в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассчитывают, что потолок таких компенсаций поднимут до конца 2023 года.

РСА около года назад анонсировал новую стадию реформирования системы ОСАГО. На первом этапе предполагалось увеличить лимиты выплат по жизни и здоровью до двух миллионов рублей.

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Как подчеркнули в РСА, последовательность предложений по внесению изменений к закону об ОСАГО определят к концу первого квартала, а изменения примут до конца текущего года.

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«Среди обсуждаемых инициатив — выравнивание выплат по жизни и здоровью в разных видах страхования», — сообщили в пресс-службе РСА.

Законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, будет принят «в ближайшее время, возможно, уже в I квартале», рассказал изданию председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.